Губерниев получил премию ТЭФИ

Губерниев стал лауреатом ТЭФИ как лучший ведущий программы о спорте.

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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев стал лауреатом премии ТЭФИ в категории «Ведущий программы о спорте».

Губерниев получил награду за работу в эфире программы «Все на Матч!». В шорт‑лист в этой номинации входили Максим Траньков, Алексей Ягудиин, Михаил Коляда и Анна Щербакова за программу «Горячий лед» на Первом канале, а также Георгий Черданцев за программу «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Губерниев в шестой раз стал обладателем премии ТЭФИ. Ранее ему вручали награду в 2007, 2015, 2019 (дважды) и 2025 годах.

Церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ проходит 8 июня в Москве.