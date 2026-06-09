Украинцев наказали за отказ слушать гимн России на ЧЕ

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука за отказ слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы. Об этом рассказал Луцишин украинскому изданию Tribuna.

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В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом золотую медаль завоевал Андрей Гаврилов, представители Украины заняли второе и третье места. Оба украинца покинули пьедестал, нарушив регламент награждения соревнований, когда включили гимн России.

«Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения», — указал Луцишин.

Оба представителя Украины были вынуждены выплатить €250 штрафа.

Гаврилов в протоколах соревнований указан как нейтральный спортсмен, однако после того, как он выиграл золотую медаль, был продемонстрирован российский флаг, а на награждении организаторы включили гимн.

На Паралимпийских играх в 2026 году российские спортсмены выступили с флагом и гимном. Шесть атлетов завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов.