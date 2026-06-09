Чемпион мира по хоккею Кокарев включен в базу «Миротворца»*

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Денис Кокарев внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

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40‑летнему Кокареву вменяется в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что он принимал участие в благотворительных матчах в поддержку российской армии.

В 2012 году Кокарев стал чемпионом мира в составе сборной России. Вместе с московским «Динамо» он дважды выиграл Кубок Гагарина (2012, 2013), также выступал за московский «Спартак», магнитогорский «Металлург», ХК МВД, подмосковный «Витязь» и другие клубы. Кокарев завершил карьеру игрока в 2023 году.

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