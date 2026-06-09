Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол
Александр Овечкин и Артем Дзюба сыграли в пляжный футбол.
На видео 40-летний форвард «Вашингтона» бьет пенальти в маленькие ворота, которые защищает бывший футболист «Акрона».
Овечкин попал между ног Дзюбы и реализовал пенальти.
«Уровень точности – 100%», – подписано видео в телеграм-канале Овечкина.
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