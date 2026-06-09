Российский футзалист рассказал о своем отношении к военным действиям в мире

Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»
Российский футзалист Иван Чишкала рассказал о своем отношении к военным действиям в мире.
В прошедшем сезоне Чишкала выиграл Лигу чемпионов в составе португальского «Спортинга».
– Ты говорил: «Люди рассуждают так: лучше я промолчу и не буду обсуждать действия властей и губернаторов, и у меня не будет проблем. Но если постоянно молчать, страшно представить, к чему мы придем». В тебе до сих пор это сохранилось?
– Как тебе сказать... Надо понимать, как все устроено. Раньше в силу возраста я не понимал, что такое политика, как все работает. Я был молодым парнем, который говорит что думает. Который может сначала сказать, а потом подумать. Но только с опытом приходит понимание, как устроено на самом деле.
Это как переходный возраст. В 14 лет кажется, что ты знаешь все лучше, чем родители. Говоришь им: «Вы не знаете, как детей воспитывать». Но ты так думаешь до момента, пока свои дети не появятся.
Когда они появляются, вспоминаешь, как поступали родители. И осознаешь, что во многих вещах они поступали правильно. Что дали подзатыльник правильно, хотя ты его долго вспоминал. А со временем оказывается, что этот подзатыльник тебя сформировал.
– События последних лет ты тоже переосмыслил?
– Нет. Я в принципе военные действия не поддерживаю. Абсолютно любые. Ни условных Соединенных Штатов, ни Израиля. У меня всегда было понимание: война – это плохо. Любая война.
При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие. Мир становится другим, формируются новые правила игры. В такое время мы живем. Не знаем многих вещей, не видим всей картины.
– А кто видит?
– Наверное, никто. У всех разная картина. Мы видим одну. Политики, принимающие решения, – другую. Другие страны – третью. И только время покажет, насколько все происходило правильно.
– Еще ты опубликовал картинку: две руки в цветах двух флагов держат белого голубя. Сейчас поступил бы так же?
– Ну да. Я не жалею об этом. Моя позиция не поменялась.
– Почему спрашиваю: 99,9% российских спортсменов говорят, что они вне политики. Почему тебе было важно высказаться?
– Это крик души. Я всегда помнил, как бабушки и дедушки говорили: «Лишь бы не было войны». А сейчас я еще больше убедился, что война – это плохо. Неважно какая. Всегда.
– Почему убедился?
– Потому что вижу так картину происходящего. Происходят удары, гибнут гражданские. Гибнут дети, старики, женщины. Гибнут с обеих сторон. Огромное количество жертв.
Война направлена на уничтожение, а не на созидание. Но в то же время я понимаю, что у всего и всегда есть причины. Это же все не началось просто так на ровном месте. Все копится-копится-копится – и проходит точка невозврата.
Но давай не будем углубляться в политику. Политика – сложная вещь, и то, как все там устроено, какие грязные правила, сколько лжи, манипуляций стоит за всем, мы даже и представить себе не можем. Все виноваты, чего уж греха таить, – рассказал Чишкала в интервью Спортсу’’.
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Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»
«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 50-60 млн евро без учета бонусов (Bild)
«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»