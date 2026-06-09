Бизнес Вячеслава Малофеева перестал приносить миллионы

Агентство недвижимости бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева ООО «АНВМ М16» в 2025 году получило прибыль всего 233 тысячи рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 7,9 миллиона, сообщает «Звездач».

Выручка также снизилась: с 41 миллиона в 2024-м до 25,2 миллиона в 2025-м. Компания работает в Санкт-Петербурге с 2011 года. Сам Малафеев является не только владельцем, но и генеральным директором.

В прошлых интервью он рассказывал, что к запуску бизнеса его подтолкнул собственный опыт аренды и покупки жилья, а также желание создать финансовую «подушку безопасности».

Несмотря на падение прибыли, ситуацию нельзя назвать критической. Еще в 2023 году компания фиксировала убыток почти в 3 миллиона рублей, так что текущий результат хотя бы остается положительным, отмечает канал.

Юридическая история агентства спокойная: за все время накопилось 12 арбитражных дел на сумму около 5,3 миллиона рублей, в основном по спорам об авторских правах. Проблем с налоговой у бизнеса нет. Финансовые показатели снизились, но компания остается в плюсе и исправно платит налоги.

Малафеев продает квартиру в Петербурге почти за 600 млн рублей

Вячеслав Малафеев — бывший голкипер петербургского «Зенита», один из самых титулованных вратарей в истории российского футбола. В 2008 году он стал заслуженным мастером спорта России.