Россиян могут допустить на юношескую Олимпиаду

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в июле будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры 2026 года в Сенегале.

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В среду на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту ВФЛА представляет проект стратегии развития легкой атлетики в Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

— Мы избавились от допингового наследия — это был наш груз. Теперь мы наравне с другими ущемлёнными федерациями. Ущемлены, но уже одинаково. Не будем скрывать, у нас плотное взаимодействие с World Athletics — переписки, контакты. Не могу не сказать, что некоторые коллеги занимают утрированную позицию — они связывают все с политикой. Но мы не опускаем руки, ведем разговор.

Сейчас идет дискуссия по допуску наших юниоров на юношеские Олимпийские игры в Сенегале в октябре 2026 года. Исходим из того, что на совете World Athletics в начале июля этот вопрос будет рассмотрен в связи с рекомендациями МОК. Многие федерации прислушались к рекомендациям, другие этого еще не сделали.

Владислав Третьяк: Вы же член совета? Вас допускают на конгрессы?

— Формально нет, но контакты со многими членами совета есть, они поддерживаются по линии легкой атлетики, МОК. Конечно, отстранение распространяется на формальное общение, — передает слова Фрадкова корреспондент «Матч ТВ».

Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из‑за ситуации на Украине.

Летние юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут в Дакаре 31 октября — 13 ноября.