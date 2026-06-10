Госдума одобрила проект антидопинговых поправок

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект поправок в Закон о физической культуре и спорте, направленных на совершенствование законодательства в сфере противодействия допингу и устранение выявленных правовых противоречий.

Законопроект был подготовлен Госдумой совместно с Минспортом России и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) во исполнение поручения президента России Владимира Путина по восстановлению статуса агентства, которое в настоящий момент не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. После принятия в первом чтении законопроект был доработан с учетом замечаний и предложений заинтересованных органов государственной власти, спортивного сообщества и специалистов в области антидопингового регулирования.

Статс‑секретарь — заместитель министра спорта России Александр Никитин отметил, что доработанная редакция законопроекта получила положительную оценку Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— За этим решением — напряжённая, кропотливая работа. Юристы разработали поправки, учитывающие положения всемирного антидопингового кодекса, Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, а также новую редакцию кодекса, которая вступит в силу 1 января 2027 года. Это важный шаг на пути к восстановлению статуса РУСАДА и полноценному возвращению российского спорта в международное сообщество», — передает слова Никитина корреспондент «Матч ТВ».

Замечания о несоответствии законодательства положениям кодекса ранее выносились WADA более чем 20 государствам. После внесения соответствующих изменений национальные антидопинговые организации этих стран были восстановлены в статусе соответствия кодексу.

В конце 2019 года WADA признало РУСАДА несоответствующим всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил срок наказания до двух лет. Действие санкций завершилось в середине декабря 2022 года. При этом WADA пока не восстановило статус РУСАДА. Сообщалось, что главная причина, по которой статус соответствия РУСАДА остается без изменений, в том, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в законодательство РФ.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил ранее, что после принятия поправок в законодательство WADA должно провести аудит РУСАДА, итогом которого должно стать восстановление статуса агентства.