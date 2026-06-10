«Чемпионат» рассказал о жизни после спорта

Проект приурочен к выставке «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»

© Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время» запустили специальный проект «Дело чемпионки». Это серия материалов о спортсменках, которые завершили профессиональную спортивную карьеру и открыли бизнес.

В интервью они рассказывают о том, как дисциплина помогает начать дело, которое будет приносить доход, почему из спортсменов получаются идеальные управленцы и как использовать полученные навыки для построения успешного бизнеса.

Проект объединяет девять героинь из разных уголков России – олимпийских чемпионок и призёрокмеждународных соревнований, которые смогли совершить непростой переход из большого спорта в предпринимательство и общественную деятельность. Сегодня они развивают собственные компании, образовательные проекты и спортивные школы, вдохновляя новое поколение своим примером.

На «Чемпионате» уже доступны семь историй, героинями которых стали Олеся Красномовец, Маргарита Нестерова, Евгения Белякова, Ирина Правдина, Владлена Бобровникова, Анастасия Гребёнкина и Полина Чеканина.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «В спортивных медиа мы много рассказываем о победах, рекордах и медалях. Но реже говорим о том, что происходит после завершения карьеры, хотя именно этот период – один из самых сложных и важных у спортсменов. Опыт, характер и лидерские качества чемпионов продолжают работать и приносить пользу обществу, регионам и людям вокруг. Надеемся, что этот проект станет источником вдохновения не только для действующих спортсменов, но и для всех, кто стоит перед необходимостью больших жизненных перемен».

Олеся Серёгина, создатель фонда «Дополнительное время»: «Мы искали яркие примеры женщин-чемпионок, которые сумели “перепридумать себя” и после завершения своей спортивной карьеры создать бизнес, совершить неочевидный, но очень мощный переход из профессионального спорта в предпринимательство. Моей задачей было показать, что они никуда не делись, их заслуги не пропали, они переросли в новые сильные истории, в созидание! Они продолжают менять нашу страну, но уже в новом качестве».

Проект призван напомнить о том, что после ухода из большого спорта жизнь профессионального спортсмена не заканчивается, а умение проигрывать и начинать всё сначала – не менее важные навыки, чем носить золотые медали.