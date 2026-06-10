Умер старейший советский участник Олимпийских игр

Участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Юлен Уралов умер на 102-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

"Жизнь Юлена Уралова была примером мужества и преданности делу. Участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда" и "За Победу над Германией". Затем он покорял спортивные вершины: стал мастером спорта СССР, выступал на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, был чемпионом Вооруженных сил СССР", - говорится в заявлении пресс-службы.

Уралов являлся старейшим советским участником Олимпийских игр.