Появились подробности трагической смерти хоккеиста «Норильска»

Появились подробности смерти форварда «Норильска» Егора Ядыкина.

Ранее стало известно, что 21-летний хоккеист умер при трагических обстоятельствах. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», в него случайно выстрелило ружье во время поездки на охоту.

«Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин погиб в Салавате (Башкирия). Парень ехал в лес вместе с дедушкой. В какой-то момент спортсмен (сидел на заднем сиденье) потянулся на переднее сиденье – и ружье случайно выстрелило, дробь попала в лицо и снесла нижнюю часть. После дедушка записал голосовое сообщение в семейный чат, обо всем рассказал – сказал, что не может жить после случившегося, и покончил с собой», – сказано в сообщении.

С 2021 по 2025 год Ядыкин играл за юношеские команды «Авангарда», за «Омских Ястребов» в Olimpbet МХЛ и за «Омские Крылья» в ВХЛ. В прошлом сезоне он провел 46 матчей за «Норильск» и набрал 4 (2+2) очка.