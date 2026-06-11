Появились подробности трагической смерти хоккеиста «Норильска»

Форвард «Норильска» Ядыкин умер во время поездки на охоту – ружье случайно выстрелило ему в лицо («Mash на спорте»)
Появились подробности смерти форварда «Норильска» Егора Ядыкина.
Ранее стало известно, что 21-летний хоккеист умер при трагических обстоятельствах. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», в него случайно выстрелило ружье во время поездки на охоту.
«Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин погиб в Салавате (Башкирия). Парень ехал в лес вместе с дедушкой. В какой-то момент спортсмен (сидел на заднем сиденье) потянулся на переднее сиденье – и ружье случайно выстрелило, дробь попала в лицо и снесла нижнюю часть. После дедушка записал голосовое сообщение в семейный чат, обо всем рассказал – сказал, что не может жить после случившегося, и покончил с собой», – сказано в сообщении.
С 2021 по 2025 год Ядыкин играл за юношеские команды «Авангарда», за «Омских Ястребов» в Olimpbet МХЛ и за «Омские Крылья» в ВХЛ. В прошлом сезоне он провел 46 матчей за «Норильск» и набрал 4 (2+2) очка.
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