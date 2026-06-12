В деле случайно погибшего хоккеиста Ядыкина появились новые подробности

В башкирском городе Салавате продолжается расследование трагической гибели хоккеиста Егора Ядыкина, выступавшего за клубы Высшей хоккейной лиги. Тело спортсмена будет передано родным только после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона. Ориентировочно это может произойти уже в пятницу.

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На месте происшествия также было обнаружено тело второго мужчины. Как уточнили в Следственном комитете по Республике Башкортостан, погибший является дедом Ядыкина. По данным правоохранителей, он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Перед этим мужчина успел отправить аудиосообщение родственникам.

По предварительной версии следствия, хоккеист находился в автомобиле вместе с дедом. Спортсмен случайно задел курок ружья, после чего оружие выстрелило. Пуля попала в Ядыкина, от полученных ранений он скончался на месте. Следствие рассматривает версию несчастного случая.

Егор Ядыкин выступал в ВХЛ за такие команды, как «Норильск» и «Омские Крылья». Всего в лиге он провёл 64 матча, в которых набрал 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). Гибель 25-летнего спортсмена стала тяжёлой потерей для российского хоккея.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели. После завершения всех следственных действий тело хоккеиста будет передано семье для захоронения. Региональные хоккейные клубы и федерация выразили соболезнования родным и близким погибшего.