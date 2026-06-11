Отец погибшего хоккеиста Егора Ядыкина высказался о трагедии
Иван Ядыкин, отец погибшего 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина, высказался о смерти сына. Об этом пишет «СтарХит».
Егору Ядыкину был 21 год. Воспитанник омского «Авангарда», с 2022 по 2025 год выступал на позиции форварда за «Омские Крылья», прошлый сезон играл за «Норильск». Всего провел 64 матча в ВХЛ.
Погиб в четверг, 11 июня, в Салавате в Башкирии: дед спортсмена по матери решил научить внука стрелять из ружья. По неосторожности Егор выстрелил себе в нижнюю челюсть и погиб на месте.
Дед после трагической гибели внука записал голосовое сообщение родным и покончил с собой.
Журналисты позвонили Ивану Ядыкину и попросили рассказать о произошедшем, выразили соболезнования.
«Он был в гостях у дедушки со стороны мамы. Не знаю, что и сказать сейчас. Не знаю. Он очень любил хоккей, очень сильно», — ответил отец спортсмена.
Коллеги Егора заявили, в свою очередь, что Ядыкин был надежным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого.
Прощание с хоккеистом состоится в субботу, 13 июня.
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