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Полиция Эссекса ведет расследование в отношении владельца «Вест Хэма» Салливана после публикации BBC об обвинениях в эксплуатации женщин

Sports.ru

Полиция Эссекса ведет расследование в отношении совладельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана после публикации материалов про обвинения в сексуальном насилии.

Полиция ведет расследование в отношении владельца «Вест Хэма»
© Sports.ru

Ранее несколько женщин обвинили Салливана в домогательствах и принуждении к интимным связям ради продвижения их карьеры. Совместное расследование BBC и The Times, опубликованное в понедельник, охватывает несколько десятилетий, начиная с 1980-х годов – после его анонса Салливан подал в отставку с поста председателя «Вест Хэма», но опроверг все обвинения в свой адрес. Также известно, что Салливану запретили контактировать с женской и молодежными командами клуба после анонимной жалобы в 2023 году.

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Сообщалось, что полиция Эссекса арестовывала Салливана в 2008 году, столичная полиция Лондона также вела расследование в отношении бизнесмена. Однако ни в одном из этих случаев ему не было предъявлено никаких обвинений.

«Мы установили контакты и получили некоторые запросы, и в настоящее время проводится расследование», – сообщил представитель полиции Эссекса.
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