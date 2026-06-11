Полиция ведет расследование в отношении владельца «Вест Хэма»

Полиция Эссекса ведет расследование в отношении владельца «Вест Хэма» Салливана после публикации BBC об обвинениях в эксплуатации женщин
Полиция Эссекса ведет расследование в отношении совладельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана после публикации материалов про обвинения в сексуальном насилии.
Ранее несколько женщин обвинили Салливана в домогательствах и принуждении к интимным связям ради продвижения их карьеры. Совместное расследование BBC и The Times, опубликованное в понедельник, охватывает несколько десятилетий, начиная с 1980-х годов – после его анонса Салливан подал в отставку с поста председателя «Вест Хэма», но опроверг все обвинения в свой адрес. Также известно, что Салливану запретили контактировать с женской и молодежными командами клуба после анонимной жалобы в 2023 году.
Сообщалось, что полиция Эссекса арестовывала Салливана в 2008 году, столичная полиция Лондона также вела расследование в отношении бизнесмена. Однако ни в одном из этих случаев ему не было предъявлено никаких обвинений.
«Мы установили контакты и получили некоторые запросы, и в настоящее время проводится расследование», – сообщил представитель полиции Эссекса.
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Мексика – ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Участник протестов в Мексике: «Вложения государства в ЧМ не выгодны рабочему классу. От этого выиграют лишь те, у кого и так есть все»