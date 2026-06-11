Российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил победу интуицией
Российский боксер Сергей Киренков из Иркутской области выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил победу интуицией. Об этом сообщает портал Lotonews.
Уточняется, что мужчина, который работает аппаратчиком в фармацевтической компании, начал принимать участие в розыгрышах «Столото» в начале 2026 года. Уже спустя около недели Киренков получил свой миллионный приз.
«Секрет успеха — моя интуиция. Я прислушался к себе при покупке билета, и смог ухватить удачу за хвост в нужный момент», — объяснил он.
Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.
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