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Российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил победу интуицией

Lenta.ru

Российский боксер Сергей Киренков из Иркутской области выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил победу интуицией. Об этом сообщает портал Lotonews.

Российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей
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Уточняется, что мужчина, который работает аппаратчиком в фармацевтической компании, начал принимать участие в розыгрышах «Столото» в начале 2026 года. Уже спустя около недели Киренков получил свой миллионный приз.

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«Секрет успеха — моя интуиция. Я прислушался к себе при покупке билета, и смог ухватить удачу за хвост в нужный момент», — объяснил он.

Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.

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