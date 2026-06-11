Родственники пропавшей в Канаде гимнастки из России сделали заявление

Бывшая российская гимнастка Елизавета Сороковая регулярно выходит на связь с близкими, и с ней все в порядке. Об этом в четверг сообщила хореограф-постановщик и коллега спортсменки Кира Протасова со ссылкой на родственников девушки.

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— Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке. Это очень радостная новость. В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент у кого-либо из окружения. Очень рада, что все хорошо, — рассказала хореограф в беседе с РИА Новости.

Ранее Кира Протасова сообщила о пропаже спортсменки в Канаде, отметив, что во время интервью с канадской гимнасткой Патрицией Беззубенко к ней обращались люди по поводу пропажи россиянки. Беззубенко отметила, что ее тренер Юлия Голубенко тоже интересовалась по поводу Сороковой, но гимнастка давно перестала контактировать с ней по личным причинам.

7 июня стало известно, что в Таиланде задержали 25-летнюю жительницу Москвы, которая ранее числилась пропавшей. Девушка в обнаженном виде упала с третьего этажа, проломив крышу виллы в комплексе «Патак Вилла — 2».