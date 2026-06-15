Футболист Мир прокомментировал приговор по делу о сексуальном насилии

Рафа Мир о лишении свободы на 8,5 лет за сексуальное насилие: «Не согласен с приговором. Подадим апелляцию. Верю в справедливость»
Нападающий «Эльче» Рафа Мир прокомментировал приговор по делу о сексуальном насилии.
28-летний футболист был приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
Приговор предусматривает выплату компенсации в размере 64 тысяч евро. Футболист в течение десяти лет не может приближаться к потерпевшей ближе чем на 500 метров.
«Я не согласен с приговором. Мы подадим апелляцию. Я по-прежнему верю в справедливость», – написал футболист в социальной сети.
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