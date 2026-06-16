Украинский футболист погиб в день своего рождения

Украинский футболист Вячеслав Шарпар скончался в возрасте 39 лет в день своего рождения — 2 июня, сообщают СМИ.

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По предварительной информации, трагедия произошла во время отдыха в Греции: спортсмен утонул в море. У него остались четверо детей.

О случившемся рассказала его мать, отметив, что тело сейчас находится в Греции и предстоит процедура его возвращения на родину. Она добавила, что семья готовится к прощанию с соблюдением христианских традиций.

Шарпар выступал за ряд украинских клубов, последней его командой была «Волынь», которую он покинул в 2021 году.