39-летний украинский футболист погиб в день своего рождения
Украинский футболист Вячеслав Шарпар скончался в возрасте 39 лет в день своего рождения — 2 июня, сообщают СМИ.
По предварительной информации, трагедия произошла во время отдыха в Греции: спортсмен утонул в море. У него остались четверо детей.
О случившемся рассказала его мать, отметив, что тело сейчас находится в Греции и предстоит процедура его возвращения на родину. Она добавила, что семья готовится к прощанию с соблюдением христианских традиций.
Шарпар выступал за ряд украинских клубов, последней его командой была «Волынь», которую он покинул в 2021 году.
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Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»