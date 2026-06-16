Карелин вступился за Исинбаеву

Карелин: критика в адрес Исинбаевой является беспочвенной спекуляцией
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин посчитал критику в адрес чемпионки Игр Елены Исинбаевой попыткой спекуляции. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.
До этого двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой.
«Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее. Случай с Еленой Исинбаевой — это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением.», — указал Карелин.
Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.
В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»