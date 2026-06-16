ФБР пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир в Белом доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США пресекли попытку нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на понедельник в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, в понедельник были задержаны 5 человек, причастных к заговору, всего 23 человека были идентифицированы как их соучастники. Источники сообщили, что план нападения включал атаку начиненных взрывчаткой беспилотников по зданиям, находящимся поблизости, чтобы спровоцировать массовую эвакуацию и подставить людей под огонь снайперов. После этого злоумышленники планировали штурмовать ворота территории Белого дома.

Спецслужбы США узнали о подготовке заговора 10 июня, после чего задержали одного из подозреваемых в Цинциннати (штат Огайо). Затем они обнаружили переписку с обсуждением готовящейся атаки в Signal, в которой участвовали по меньшей мере 23 человека. Один из подозреваемых признался, что целью атаки должны были стать представители "капиталистической элиты", миллиардеры и политики.

Турнир UFC в Вашингтоне прошел в ночь на 15 июня на арене, специально построенной на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие состоялось в день рождения президента США Дональда Трампа и было приурочено ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля.