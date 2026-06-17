Газзаева внесли в базу "Миротворца"

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев включен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Газзаеву 71 год, он является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственным тренером-россиянином, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей - в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Также армейцы во главе с Газзаевым трижды выиграли чемпионат России и четырежды - кубок страны. Газзаев также тренировал владикавказскую "Аланию", с которой стал чемпионом России в 1995 году, возглавлял сборную страны.

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