Джокович станцевал с победительницей «Евровидения»-2026 и дочерью
Новак Джокович вместе с победительницей «Евровидения»-2026 болгарской певицей Dara и своей дочерью Тарой записал видео под трек Bangaranga.
«Как тесен мир. Когда судьба подает знак, ты прислушиваешься... и танцуешь Bangaranga⚡️.
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Вчера я совершенно случайно встретила Новака за ужином. Это была самая неожиданная встреча, но почему-то казалось, что так и должно было случиться✨», – написала певица в соцсети.