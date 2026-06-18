Генсек Дюжаррик: ООН осуждает удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области

ООН осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Таким образом на просьбу прокомментировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области ответил Стефан Дюжаррик.
«Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — указал он.
Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей в Геленджик из Гомеля через Брянскую область, 17 июня. В результате пострадали восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Жертвой удара стала женщина, сопровождавшая школьников.
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