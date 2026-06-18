$72.7584.34

В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Lenta.ruиещё 4

ООН осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Таким образом на просьбу прокомментировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области ответил Стефан Дюжаррик.

Генсек Дюжаррик: ООН осуждает удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области
© Lenta.ru

«Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — указал он.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей в Геленджик из Гомеля через Брянскую область, 17 июня. В результате пострадали восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Жертвой удара стала женщина, сопровождавшая школьников.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости