Игрок ПСЖ высказался о передаче дела об изнасиловании в уголовный суд

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал передачу дела об изнасиловании в уголовный суд.

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Напомним, в 2023 году футболисту были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор.