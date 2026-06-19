Игрок ПСЖ высказался о передаче дела об изнасиловании в уголовный суд

Хакими о передаче дела об изнасиловании в уголовный суд: «Правосудие сказало мне: «Не будь ты известным, дела не было бы». С нетерпением жду суда – наконец-то смогу высказаться»
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал передачу дела об изнасиловании в уголовный суд.
Напомним, в 2023 году футболисту были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор.
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«Правосудие посмотрело мне в глаза и сказало: «Если бы ты не был известным человеком, этого дела никогда бы не было». Я предпочел хранить молчание на протяжении многих лет. Я считал, что сохранение достоинства, терпение и доверие к правосудию позволят принять правильные решения. Сегодня рассказывается история, которая не является моей, – в ущерб моей семье, моей жизни и, прежде всего, истине. Иногда у меня возникает ощущение, что я стал легкой мишенью. Я жду этого судебного процесса с самого первого дня. И теперь я жду его с нетерпением. Наконец-то я смогу высказаться», – написал Хакими.