Президент Аргентины раскритиковал ситуацию с фэйком о смерти отца Месси

Президент Аргентины о фэйке про смерть отца Месси: «СМИ напоминают, что они всегда могут опуститься еще ниже. Канал проявил порядочность, уволив отвратительного человека»
Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал ситуацию с ведущей, которая сообщила ложную информацию о смерти отца Лионеля Месси.
Ведущая Флоренсия Пенья была уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV.
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«Когда кажется, что от средств массовой информации уже видел все, некоторые люди напоминают нам, что они всегда могут опуститься еще ниже, всегда произнести еще более ужасную гадость и всегда причинить еще больший вред. Чудовищные и бессовестные заявления Флоренсии Пеньи на одном из стриминговых каналов, которые были бы чудовищными даже в том случае, если бы информация оказалась правдивой, поскольку касаются частной жизни гражданина, напоминают нам об безнаказанности, с которой некоторые люди полагают, что могут действовать только потому, что у них в руках микрофон или перо, словно это дает им не только право не проверять распространяемую информацию, но и освобождает от соблюдения самых элементарных норм человеческой порядочности, морали или уважения к истине. Также стоит отметить, что в отличие от того, что произошло с этой мелкой сплетницей, канал хотя бы проявил порядочность, опровергнув информацию и уволив этого отвратительного человека, чего ни разу не случилось с средствами массовой информации или газетами, в рядах которых полно журналистов, уставших пачкать, клеветать или оскорблять всех подряд под прикрытием редакторов И/ИЛИ владельцев СМИ, которые укрывают их под предлогом того, что они занимаются «журналистикой». По крайней мере, светские обозреватели не делают вид, что судят с моральной высоты хороших манер, в то время как они собирают рекламные доходы с политиков, чтобы поддерживать СМИ, которые, если бы зависели только от своей аудитории, уже давно бы обанкротились», – написал Хавьер Милей.
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