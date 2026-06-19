Экс-игрок «Барселоны» начал музыкальную карьеру

Экс-форвард «Барселоны» Ансу Фати, ныне выступающий за «Монако», выпустил свой первый музыкальный трек под названием Sea como sea («Как бы то ни было»), о чем сообщил в соцсетях.

«Привет! Наконец-то я могу поделиться с вами замечательной новостью! 19 июня выходит Sea Como Sea – мой первый музыкальный сингл. Это очень особенный проект, который я создавал с огромным энтузиазмом и которым давно хотел поделиться со всеми вами. Надеюсь, эта песня будет сопровождать вас, тронет ваши сердца и станет для вас такой же близкой, как и для меня», – написал Фати.

Сообщается, что 23-летний футболист подписал контракт с лейблом Music Brokers, дочерним предприятием Sony Music.

В течение сезона Фати тайно работал в студиях звукозаписи в Ницце вместе с известным продюсером Gambinoalaprod и партнером по «Монако» Полем Погба. В композиции продолжительностью 2 минуты 15 секунд сочетаются элементы афробитса, реггетона и амапиано.

Руководители Music Brokers утверждают, что нападающий годами совершенствовал свои вокальные данные и навыки написания песен. В компании категорически отвергают предположения, что этот проект является лишь краткосрочным рекламным ходом.