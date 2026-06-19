Болельщиков предупредили о мошеннических схемах

Мошенники начали создавать поддельные сайты, которые имитируют официальные ресурсы Международной федерации футбола (FIFA). Об этом в беседе с aif.ru предупредила контент-аналитик, эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

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На фоне Чемпионата мира 2026 года, который проходит с 11 июня по 19 июля, злоумышленники создали более 300 поддельных сайтов, пользуясь интересом болельщиков к ставкам и онлайн-трансляциям матчей.

По словам специалиста, мошенники создают сайты, на которых предлагают пользователям подключиться к трансляциям без рекламы. Для этого жертв просят зарегистрироваться через бот в мессенджере. После этого болельщика направляют на страницу оформления подписки и просят оплатить 12 рублей. Однако в итоге у пользователя списывают все средства с карты.

Помимо этого, злоумышленники создают фейковые сайты для прогнозов и ставок на матчи. После создания учетной записи на этих страницах пользователей просят предоставить свои личные данные, включая номер телефона и адрес электронной почты. В итоге жертва, которая делится информацией, может потерять средства и персональные данные.