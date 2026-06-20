Дегтярев заявил, что курс на возвращение россиян на турниры будет успешно завершен

Курс на восстановление прав российских спортсменов будет завершен их полноценным возвращением на международные турниры. Об этом во время празднования Международного олимпийского дня в Москве заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Я хочу вас заверить в том, что курс по восстановлению прав наших спортсменов, который мы ведем по поручению президента, будет продолжен. Ряд международных федераций восстановили флаг, дали право нам выступать как олимпийским национальным сборным. Более 20 федераций уже восстановили нашим юниорам все права, и курс этот будет завершен полноценным возвращением наших спортсменов на международную олимпийскую арену", - сказал Дегтярев.

Ранее ТАСС сообщал, что ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по гимнастическим видам спорта, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания и Международной федерации фехтования.