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Тренер "Металлурга" Разин заявил, что его квартиру ограбили

ТАССиещё 1

Главный тренер магнитогорского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Металлург" Андрей Разин рассказал, что его квартиру в Екатеринбурге ограбили. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тренер "Металлурга" Разин заявил, что его квартиру ограбили
© ТАСС
"Спасибо всем сотрудникам полиции города Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры. Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали вора, но и вернули все украденное", - написал Разин.
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Разину 52 года, он возглавляет "Металлург" с 2023 года. В 2024 году магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина. Также специалист тренировал череповецкую "Северсталь", владивостокский "Адмирал", ханты-мансийскую "Югру", екатеринбургский "Автомобилист", ижевскую "Ижсталь", саратовский "Кристалл".

 

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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