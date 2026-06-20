Тренер "Металлурга" Разин заявил, что его квартиру ограбили

Главный тренер магнитогорского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Металлург" Андрей Разин рассказал, что его квартиру в Екатеринбурге ограбили. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Спасибо всем сотрудникам полиции города Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры. Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали вора, но и вернули все украденное", - написал Разин.

Разину 52 года, он возглавляет "Металлург" с 2023 года. В 2024 году магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина. Также специалист тренировал череповецкую "Северсталь", владивостокский "Адмирал", ханты-мансийскую "Югру", екатеринбургский "Автомобилист", ижевскую "Ижсталь", саратовский "Кристалл".

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.