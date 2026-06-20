Арина Соболенко: «Не хочу большую свадьбу – максимум человек 300»
Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о планах на свадьбу.
Напомним, в марте Георгиус Франгулис сделал ей предложение.
«Мы определились, где пройдет свадьба и когда, но пока не начали планирование. Но я не хочу большую свадьбу – максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся. Все говорят, что у них в итоге было 500 человек, тысяча. И я такая: «А как тогда поздороваться со всеми?»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»
Гакпо с 2+1 признан игроком матча Нидерланды – Швеция на ЧМ-2026
У Нидерландов крупнейшая победа на ЧМ с 2014-го – 5:1 со Швецией. С таким же счетом обыграли Испанию 12 лет назад
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»
Гакпо с 2+1 признан игроком матча Нидерланды – Швеция на ЧМ-2026
У Нидерландов крупнейшая победа на ЧМ с 2014-го – 5:1 со Швецией. С таким же счетом обыграли Испанию 12 лет назад