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Арина Соболенко: «Не хочу большую свадьбу – максимум человек 300»

Sports.ru

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о планах на свадьбу.

Арина Соболенко: «Не хочу большую свадьбу – максимум человек 300»
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Напомним, в марте Георгиус Франгулис сделал ей предложение.

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«Мы определились, где пройдет свадьба и когда, но пока не начали планирование. Но я не хочу большую свадьбу – максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся. Все говорят, что у них в итоге было 500 человек, тысяча. И я такая: «А как тогда поздороваться со всеми?»
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