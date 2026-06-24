МОК принял поправку в Олимпийскую хартию о нейтральности

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) была принята поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.
Обновленный пункт теперь предписывает, что «спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».
У МОК теперь есть обязательство «обеспечивать в любое время нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления».
Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24–25 июня.
В 2022 году МОК выпустил рекомендации международным федерациям по отстранению российских спортсменов, на данный момент некоторые федерации полностью сняли ограничения, а некоторые — только частично.
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