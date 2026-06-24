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В МОК приняли поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности

Матч ТВиещё 5

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) была принята поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.

МОК принял поправку в Олимпийскую хартию о нейтральности
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Обновленный пункт теперь предписывает, что «спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».

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У МОК теперь есть обязательство «обеспечивать в любое время нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления».

Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24–25 июня.

В 2022 году МОК выпустил рекомендации международным федерациям по отстранению российских спортсменов, на данный момент некоторые федерации полностью сняли ограничения, а некоторые — только частично.

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