$74.6285.48

Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники

Sports.ru

Российская альпинистка Алина Пекова рассказала, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса
© Sports.ru
«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», – написала Пекова.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Спортсменка взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, покорившей вершины всех 14 восьмитысячников. На тот момент россиянке был 31 год.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости