Купание в запрещенном месте закончилось для футболиста смертью мозга

Нападающий молодежной команды французского футбольного клуба «Генгам» Кензо Кьес находится в состоянии смерти мозга в результате утопления, пишет RMC Sport.

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Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, на реке Рона между городами Виллербан и Калюир-э-Кюир в районе, где купание запрещено. Молодой футболист вместе с друзьями, несмотря на запрет, решил освежиться.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, почему купание завершилось трагедией — через некоторое время тела молодых людей были обнаружены в реке. Друзей Кьеса удалось реанимировать, у игрока медики диагностировали смерть мозга.

Прокуратура Лиона начала расследование обстоятельств инцидента.

Кьесу был 21 год, ранее он играл в молодежных командах «Лион» и «Сент-Этьен». В прошедшем сезоне нападающий провел четыре матча за резервную команду в Третьей Национальной лиге и забил один гол. За основную команду «Генгама» футболист не успел провести ни одного матча.

Напомним, что клиническая смерть характеризуется тем, что у пострадавшего останавливаются сердцебиение и дыхание, но мозг остается живым, человека можно реанимировать.

Смерть мозга означает, что центральная нервная система безвозвратно погибла. Соответственно, отмечают медики, любые меры не принесут желаемого результата — сознание к человеку уже не вернется.

В медицине и законодательстве многих стран (включая Россию) смерть мозга юридически приравнивается к биологической смерти человека.