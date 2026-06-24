Призер Олимпиады-1980 считает, что при Коу легкоатлеты РФ не получат допуски

Российские и белорусские легкоатлеты не будут иметь возможности выступать на крупных международных стартах до тех пор, пока Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) будет управлять британец Себастьян Коу. Такое мнение ТАСС высказал обладатель серебряной медали Олимпиады-1980 в прыжках с шестом Константин Волков, сейчас работающий тренером в сборной Белоруссии.

В мае 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем федерациям допускать белорусских спортсменов до своих соревнований без ограничений. World Athletics эту рекомендацию МОК проигнорировала, отказавшись снять санкции с белорусов.

"Для Коу пустой звук все эти рекомендации, - считает Волков. - Он уже дал понять, что, пока он возглавляет федерацию легкой атлетики, ни россияне, ни белорусы выступать не будут. Все. Его позиция четкая. А пока его не поменяют, и то - на кого поменяют еще... Это показатель демократии и демократизации в этой федерации. То есть для него мнение членов федерации вообще ничего не значит. Они полностью подчинены ему, там полное авторитарное правление. Что сказал президент, то и будет, ему плевать вообще на всех".

Волков также считает, что глава World Athletics связан с британскими секретными службами и действует под их диктовку.

Коу возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций с августа 2015 года, срок его полномочий на посту руководителя этой организации истечет летом 2027 года.

World Athletics в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине. В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а декабре 2025-го - снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась прислушиваться к этому.