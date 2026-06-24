Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» обратиться к психологу

«Романову хорошо было бы обратиться к психологу. У нас огромное количество судейских ошибок и от мужчин». Роднина о словах ведущего «Матч ТВ» про женщин
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» Андрею Романову обратиться к психологу после его слов о женщинах-арбитрах.
Ранее Романов заявил, в частности, что женщины-судьи на футбольном ЧМ должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители». Позже он извинился за выбранную формулировку.
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«Ничего такого в этом [женском судействе] не вижу. Это же не церковь. Интересны его аргументы против этого. У нас огромное количество судейских ошибок и от мужчин. Есть специальные судейские организации, которые разбираются в этих моментах. Не Романову решать. Ему хорошо было бы к психологу обратиться», – сказала Роднина.
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