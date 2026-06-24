Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» обратиться к психологу

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» Андрею Романову обратиться к психологу после его слов о женщинах-арбитрах.

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Ранее Романов заявил, в частности, что женщины-судьи на футбольном ЧМ должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители». Позже он извинился за выбранную формулировку.