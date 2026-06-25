Роднина прокомментировала поправки в Олимпийскую хартию

Роднина о поправках в Олимпийскую хартию: «Остается только поприветствовать их и ждать, как это будет применяться на практике»
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала дождаться, как изменения в Олимпийской хартии проявят себя на практике.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки об обеспечении политической нейтральности олимпийского движения и защите от чрезмерного государственного, социального и экономического влияния.
«Если появляются изменения в Олимпийской хартии, значит, действительно идет борьба за спорт вне политики. Теперь остается только поприветствовать их и ждать, как это будет применяться на практике. Это касается всех. Допуск уже есть (МОК рекомендует федерациям допускать россиян до соревнований – Спортс’’), сейчас только международные федерации определяют, как и что. Нас четыре года не было на международной арене, у наших спортсменов нет рейтинга, у нас нет судей, фактически мы потеряли присутствие в технических комитетах. Этот вопрос касается не только спортсменов», – сказала Роднина.
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