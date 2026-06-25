В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

«Гимн и флаг России использоваться не будут». В Румынии выступили против снятия санкций с российских гимнасток на Кубке вызова
Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок высказался против демонстрации флага России на Кубке вызова по художественной гимнастике.
Соревнования пройдут с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Кубок включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics. 17 мая федерация допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.
«Когда я одобрил организацию этих соревнований в Клуже, я знал, что российские спортсмены не могут использовать гимн и флаг в качестве своих символов на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести полную ясность. В многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны. В этих условиях (когда допуск был лишь в нейтральном статусе) я одобрил проведение соревнований в Клуже при условии, что на соревнованиях по гимнастике не будут использоваться политические символы российских спортсменов. Я прошу Румынскую федерацию гимнастики и румынские власти прояснить эту ситуацию сейчас, до начала официальных соревнований, чтобы избежать проблем или споров во время Кубка вызова», – сказал Бок.
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