Нигерийский вратарь Мадука Окойе признан самым сексуальным футболистом в мире. Об этом сообщает портал SCMP.

Несмотря на то, что национальная сборная Нигерии не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу, Окойе стал звездой социальных сетей. Слава настигла после товарищеского матча между командами Нигерии и Португалии. Футбольные болельщицы обратили внимание на выразительную внешность и высокий рост Окойе. С тех пор ролики с участием Мадуки набирают миллионы просмотров в TikTok.

«Честно говоря, я не был готов к такой популярности. Со мной уже случались подобные моменты славы, но никогда не было подобного масштаба», — признался футболист в интервью журналистке Джой Эджарии.

Мадука Окойе — воспитанник клубов «Байер 04», менхенгладбахской «Боруссии» и дюссельдорфской «Фортуны». Сейчас 26-летний футболист выступает за итальянский клуб «Удинезе».

Как выглядит самый сексуальный футболист в мире — смотрите в галерее «Рамблера».