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МОК продлил полномочия главы World Athletics Коу в организации

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил полномочия президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британца Себастьяна Коу в качестве члена организации. Данное решение было принято во время сессии МОК.

МОК продлил полномочия главы World Athletics
© ТАСС

29 сентября Коу исполнится 70 лет, данный возраст является предельным для членов МОК. Полномочия Коу продлены до окончания его срока на посту президента World Athletics в сентябре 2027 года. За продление его членства проголосовали 77 делегатов, против - шесть.

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Коу возглавляет World Athletics с 2015 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м и двукратным серебряным призером в беге на 800 м. В 1980 году Коу, несмотря на бойкот западных стран, приехал на Олимпиаду в Москве.

После рекомендации МОК в 2022 году отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований Коу неоднократно поддерживал это решение и высказывался против их возвращения. World Athletics является одной из немногих федераций, которая не вернула россиян даже в нейтральном статусе.

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