МОК продлил полномочия главы World Athletics

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил полномочия президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британца Себастьяна Коу в качестве члена организации. Данное решение было принято во время сессии МОК.

29 сентября Коу исполнится 70 лет, данный возраст является предельным для членов МОК. Полномочия Коу продлены до окончания его срока на посту президента World Athletics в сентябре 2027 года. За продление его членства проголосовали 77 делегатов, против - шесть.

Коу возглавляет World Athletics с 2015 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м и двукратным серебряным призером в беге на 800 м. В 1980 году Коу, несмотря на бойкот западных стран, приехал на Олимпиаду в Москве.

После рекомендации МОК в 2022 году отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований Коу неоднократно поддерживал это решение и высказывался против их возвращения. World Athletics является одной из немногих федераций, которая не вернула россиян даже в нейтральном статусе.