Олимпийский чемпион Васильев призвал МОК наказать Румынию

Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Румынию за нарушения со стороны организаторов этапа Кубка вызова по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Сборная России отказалась от участия в соревнованиях из-за грубых нарушений регламента со стороны организаторов турнира, которые уведомили команду о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг РФ и не будет исполняться национальный гимн в случае побед российских гимнасток.

"То, что сделали румыны, - это возмутительно. Это прямое нарушение регламента проведения соревнований, - сказал Васильев. - Раз есть решение допустить наших спортсменов с гимном и флагом, извольте его исполнять. Но, к сожалению, попадаются неадекватные люди, вроде мэра румынского города, которые в угоду своим мелким политическим амбициям решают, что могут вмешиваться в проведение спортивных соревнований".

"Я считаю, что МОК должен вмешаться в эту ситуацию и наказать Румынию. Если лишать страны права проведения международных соревнований, то желающих превращать спорт в политическое шоу резко убавится. Я считаю ,что наша команда поступила правильно, но жаль наших спортсменок. Но ничего, я думаю, они себя еще покажут, и мы обязательно услышим в честь их победы гимн", - добавил собеседник агентства.

Ранее мэр румынской Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил о намерении не допустить участия спортсменов из России с национальной символикой на этапе Кубка вызова, который будет проходить в городе с 26 по 28 июня.