Погибли жена и дети аргентинского футболиста Лукаса Трехо

Жена и дети аргентинского футболиста Лукаса Трехо найдены мёртвыми после землетрясений в Венесуэле. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на клуб «Депортиво Ла Гуайра».

Издание отмечает, что поиски жены и детей 38-летнего футболиста шли несколько дней. Сегодня стало известно, что они погибли.

«Депортиво Ла Гуайра» выпустил официальное коммюнике, в котором выразил соболезнования Трехо и сообщил о гибели Янины Маранеллы, супруги игрока, а также его детей — Аарона и Аиноа Трехо», — сообщает газета.

Об исчезновении всей семьи Лукаса Трехо стало известно в среду. Его жена, Янина Маранелла, и их дети Аарон и Айноа находились в здании, расположенном в портовом городе Ла-Гуайра. Оно обрушилось в результате землетрясений.

Трехо тренировался со своей командой в Каракасе, чтобы сыграть в Кубке Венесуэлы, когда произошла катастрофа.

«Я ничего не знаю о своей семье; Пожалуйста, молитесь за них. Я хочу верить, что их там не было», — написал Трехо в соцсетях.

После этого венесуэльский футболист Роберт Гарсес опубликовал видео, на котором он вместе с другими профессиональными спортсменами помогает в поисках пропавших.

На записи, сделанной среди обломков, Гарсес рассказал, что их группа работает над спасением людей и помогает найти семью Трехо, которого он назвал «другом и братом по футболу».

Трехо играет за клуб «Маритимо де Ла Гуайра», выступающий во Втором дивизионе Венесуэлы.