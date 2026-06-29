«Чемпионат» и сеть спешелти-кофеен floo family запустили коллаборацию к ЧМ-2026

Специальное меню, посвященное странам-хозяйкам турнира, для любителей кофе и футбола.

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Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и сеть заведений floo family запустили коллаборацию, приуроченную к чемпионату миру по футболу 2026 года.

До 19 июля 2026 года в заведениях сети floo family в Москве фанатов кофе и футбола ждет специальное меню, которое посвящено странам-хозяйкам турнира. В него вошли три авторских напитка с разным характером и вкусовым профилем. Для Мексики команда подготовила безалкогольную Палому с маракуйей, копченым чаем, цитрусами и характерной нотой текилы. США представлены напитком «Кофейная кола» – авторский напиток на основе кофе, цитрусов и пряностей. Канаду символизирует «Канадский Айриш» – двухслойный напиток на основе фильтр-кофе и безалкогольного виски с воздушной сливочной пеной и кленовым сиропом.

Коллаборация передает атмосферу стран-хозяек турнира и поддерживает футбольное настроение большого летнего чемпионата. Каждый напиток отражает отдельный характер: яркий, дерзкий и освежающий – для Мексики; энергичный и бодрящий – для США; теплый, глубокий и сбалансированный – для Канады. Три страны. Три характера. Одна игра.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Для нас футбол – это не только счет на табло, но и культурный контекст, который объединяет людей. Чемпионат мира всегда создает особую энергию: города становятся громче, привычные маршруты – эмоциональнее, а сама игра выходит далеко за пределы поля. В этой коллаборации мы хотели показать, что большой турнир можно проживать не только на стадионе или перед экраном, но и через вкусы, эмоции и повседневные ритуалы. Так рождается новая точка входа в спорт – легкая, яркая и понятная».

Рамиль Рзаев, шеф-бармен сети спешелти-кофеен floo family:

«В этой коллаборации хотелось отразить характер и дух стран, в которых проходит чемпионат, чтобы у гостя была возможность через вкусы познакомиться с чем-то новым, отправиться в путешествие с первого глотка».

При заказе любого спешл-напитка гости получат в подарок фильтр-пакет с кофе из набора «Чемпионат» x The Welder Catherine. А если приобрести целый набор фильтр-пакетов в одном из заведений floo family, то один напиток из специального меню можно получить бесплатно.