$77.7588.65

Тарасова о смерти Дмитриева: «Выдающийся из выдающихся спортсменов. Новость, к которой невозможно привыкнуть»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

Тарасова отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона Дмитриева
© Sports.ru

Дмитриев скончался на 59‑м году жизни. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Выдающийся из выдающихся спортсменов. Творческий человек, любимый наш Артур. Пока что новость, к которой невозможно привыкнуть», – сказала Тарасова.
Спортс: главные новости