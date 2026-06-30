Тарасова отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона Дмитриева

Тарасова о смерти Дмитриева: «Выдающийся из выдающихся спортсменов. Новость, к которой невозможно привыкнуть»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.
Дмитриев скончался на 59‑м году жизни. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
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«Выдающийся из выдающихся спортсменов. Творческий человек, любимый наш Артур. Пока что новость, к которой невозможно привыкнуть», – сказала Тарасова.
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