Роднина отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона Дмитриева

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев был уникальным спортсменом и творческим человеком. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

"Тяжелая новость. Уникальный спортсмен. С двумя разными партнершами двукратный олимпийский чемпион, таких немного. Очень больно. Они принесли в парное катание очень много нового - и с Оксаной Казаковой, и с Натальей Мишкутенок. Мне кажется, он был одним из таких учеников Тамары Николаевны Москвиной, который очень многое брал на себя", - сказала Роднина.

"Мне казалось, что он очень творческий человек. И те изменения, которые тогда произошли в парном катании - это были очень яркие события. К сожалению, сейчас мы уперлись в достижения последних лет, в связи с тем, что нас отстранили от соревнований", - добавила она.

Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.

В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.