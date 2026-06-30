Роднина отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона Дмитриева

Роднина назвала Дмитриева уникальным спортсменом и творческим человеком
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев был уникальным спортсменом и творческим человеком. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
"Тяжелая новость. Уникальный спортсмен. С двумя разными партнершами двукратный олимпийский чемпион, таких немного. Очень больно. Они принесли в парное катание очень много нового - и с Оксаной Казаковой, и с Натальей Мишкутенок. Мне кажется, он был одним из таких учеников Тамары Николаевны Москвиной, который очень многое брал на себя", - сказала Роднина.
"Мне казалось, что он очень творческий человек. И те изменения, которые тогда произошли в парном катании - это были очень яркие события. К сожалению, сейчас мы уперлись в достижения последних лет, в связи с тем, что нас отстранили от соревнований", - добавила она.
Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.
В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.
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