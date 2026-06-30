Выяснилось, когда завершится судебное разбирательство WADA с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство уведомило (WADA) Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов, суть спора исчерпана, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Уже после окончания отстранения WADA решило, что РУСАДА по‑прежнему не соответствует кодексу.