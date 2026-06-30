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Судебное разбирательство WADA с РУСАДА в CAS будет завершено после урегулирования вопроса судебных расходов, суть спора исчерпана — Дегтярев

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Всемирное антидопинговое агентство уведомило (WADA) Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов, суть спора исчерпана, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Выяснилось, когда завершится судебное разбирательство WADA с РУСАДА в CAS
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Уже после окончания отстранения WADA решило, что РУСАДА по‑прежнему не соответствует кодексу.

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— Суть спора исчерпана. Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленного Министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA. Следующее, что предстоит сделать — провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 года на полях X сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором WADA Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.
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