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Глава РУСАДА: «Сегодня механизм борьбы с допингом в России является одним из лучших в мире. Мы создали прозрачную и справедливую систему»

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о завершении разбирательства с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В РУСАДА отреагировали на изменение статуса судебного разбирательства с WADA
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«В настоящий момент юристы работают над этим вопросом. Федеральный закон, направленный на совершенствование нормативной правовой базы в сфере борьбы с допингом, вступил в силу. Сегодня механизм борьбы с допингом в России является одним из самых лучших в мире. Мы создали прозрачную и справедливую систему профилактики и контроля, которая позволяет защищать права честных спортсменов. Но мы продолжаем предпринимать исчерпывающие меры для того, чтобы сделать ее еще эффективнее. РУСАДА готово к аудиту, даты пока неизвестны», – сказала Логинова.
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