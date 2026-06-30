Этери Тутберидзе потеряла миллионы на своем бизнесе

Спортивная компания заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые с момента регистрации показала выручку, но при этом осталась убыточной, передает «Звездач».

ООО «Тим Тутберидзе» было создано в 2021 году. Единственным учредителем и генеральным директором выступает Этери Тутберидзе. Основной вид деятельности — спортивная подготовка.

Компания базируется в Центре фигурного катания в Ясеневе. Помимо фигурного катания, в школе проводятся занятия по балету, хореографии, акробатике, йоге, джампингу и капоэйре.

Стоимость месячного абонемента на занятия фигурным катанием начинается от 9 тысяч рублей и зависит от уровня подготовки спортсмена. Другие секции обходятся от 4 тысяч рублей в месяц.

Согласно финансовой отчетности, по итогам 2025 года выручка компании составила 14,5 млн рублей. Вместе с тем чистый убыток достиг 4,7 млн рублей. В 2023 и 2024 годах выручка отсутствовала, деятельность также была убыточной.