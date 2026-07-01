Тарасова высказалась о невыдаче виз российским гребцам-юниорам

Тарасова о невыдаче виз гребцам-юниорам: «Почему считают возможным так издеваться над детьми? Губят наш спорт с самых молодых поколений»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о невыдаче виз российским гребцам-юниорам.
Ранее стало известно, что гребцы-слаломисты из России пропустят юниорское и молодежное первенство мира в Польше. Турнир пройдет в Кракове с 30 июня по 5 июля.
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«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам», – сообщил главный тренер сборной РФ Максим Образцов.
«У них такое указание – русским не давать визу. Они губят наш спорт с самых молодых поколений. Дети завоевали право ехать, должно быть справедливо, попали в команду, а не едут, потому что визу не выдают. Почему считают возможным так издеваться над детьми? Кто им дал право такое?» – сказала Тарасова.
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