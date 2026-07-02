Степанова поздравила Губерниева с профессиональным праздником

«Мы и есть авангард спортивной журналистики. Нас читают, смотрят, обсуждают». Степанова поздравила Губерниева и других с Днем спортивного журналиста
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова поздравила спортивных журналистов с профессиональным праздником.
«Сегодня День спортивного журналиста. Искренне поздравляю коллег Губерниева, Конова, Рыжкова, Тащина и Шуваева (в алфавитном порядке, естественно). И себя не забуду. Потому что мы и есть авангард спортивной журналистики. Нас читают, смотрят, обсуждают и, что мне особенно нравится, осуждают. Цифры не врут. Просмотры, рейтинги, цитируемость, узнаваемость бренда и его стоимость/доходность — это именно про нас. Еще не поздно взять уроки у лучших, у успешных. Потому что «То, что не продается, не нужно никому. Даже если это шедевр», — сказал один умный человек (хоть и не спортивный журналист)», – написала Степанова.
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