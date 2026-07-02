«Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik представили коллекцию гирлянд к ЧМ-2026

В серию вошли культовые фразы и цитаты, которые знакомы многим любителям футбола.

© Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и гирляндошная tak.sebe.prazdnik выпустили коллекцию тематических бумажных гирлянд, приуроченную к проходящему сейчас чемпионату миру по футболу. Она включает в себя 6 фраз, многим знакомых с детства, а также знаковые цитаты известных спортивных комментаторов и функционеров: «Просто забей», «Скинь мяч», «Лет ми спик фром май харт», «Бляяяястяще!», «Я щас закончу вообще все!» и «Играйте в футбол».

© Пресс-служба Rambler&Co

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Коллаборация с tak.sebe.prazdnik – это не просто мерч к ЧМ2026, а маленькие культурные маркеры, которые умеют объединять. Эти гирлянды – про ностальгию по великим футбольным моментам, про любимых комментаторов и вечные крылатые фразы, но одновременно – про современный образ жизни: они уместны в рабочих ритуалах и в личных повседневных моментах. Для нас это шанс вспомнить их и вдохнуть в фанатскую культуру чуть больше прогрессивного взгляда – от общения в офисе до глобальных мечтаний о новых победах и возможностях».

Приобрести гирлянды можно на официальном сайте tak.sebe.prazdnik.

© Пресс-служба Rambler&Co

Александра Плющ, основательница проекта tak.sebe.prazdnik: «Гирлянды о футболе – это коллаборация, о которой я мечтала! Я сама немного играю в него, поэтому сделать серию о любимом виде спорта было особенно приятно. И мне кажется, серия получилась очень ностальгической – каждая фраза в коллекции вызывает теплые воспоминания».

© Пресс-служба Rambler&Co

Ранее «Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik в преддверии Московского Марафона выпустили коллекцию гирлянд, посвященных бегу.